В 2026 году Калининградская железнодорожная компания подпишет 11 контрактов о специализированном обучении с выпускниками школ.

В 2026 году Калининградская железная дорога планирует заключить 11 контрактов о целевом обучении с кандидатами, стремящимися получить профессию в области железнодорожного транспорта в отраслевых университетах Москвы и Санкт-Петербурга, с последующим гарантированным трудоустройством на предприятиях дороги.

Сейчас в Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения имени Александра I и Российском университете транспорта в Москве обучаются более 100 будущих работников Калининградской железной дороги. 10 выпускников железнодорожных вузов, получивших высшее образование по контракту о целевом обучении, в 2025 году были трудоустроены на предприятиях магистрали.

Калининградская железная дорога заинтересована в подготовке молодых специалистов по направлениям «подвижной состав железных дорог», «эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт», «строительство железных дорог, мостов и тоннелей», «управление техническим состоянием железнодорожного пути» и др.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (401) 258-66-71.

Прием заявлений на целевое обучение по программам высшего образования будет проходить в период с 20 июня по 25 июля 2026 года на портале «Госуслуги», а также в приемных комиссиях вузов.

Контракт о целевом обучении гарантирует бесплатное образование за счет ОАО «РЖД», проезд к месту прохождения оплачиваемой производственной практики на предприятиях железной дороги. При успешной учебе, помимо государственной стипендии, возможно назначение социальной стипендии от компании. Во время учебы студенты могут получить рабочую профессию, участвовать в различных молодежных мероприятиях, включая студенческие отряды, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.