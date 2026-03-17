Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2026 году Калининградская железнодорожная компания подпишет 11 контрактов о специализированном обучении с выпускниками школ.

2026-03-17 12:59
В 2026 году Калининградская железная дорога планирует заключить 11 контрактов о целевом обучении с кандидатами, стремящимися получить профессию в области железнодорожного транспорта в отраслевых университетах Москвы и Санкт-Петербурга, с последующим гарантированным трудоустройством на предприятиях дороги.

Сейчас в Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения имени Александра I и Российском университете транспорта в Москве обучаются более 100 будущих работников Калининградской железной дороги. 10 выпускников железнодорожных вузов, получивших высшее образование по контракту о целевом обучении, в 2025 году были трудоустроены на предприятиях магистрали.

Калининградская железная дорога заинтересована в подготовке молодых специалистов по направлениям «подвижной состав железных дорог», «эксплуатация железных дорог. Магистральный транспорт», «строительство железных дорог, мостов и тоннелей», «управление техническим состоянием железнодорожного пути» и др.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (401) 258-66-71.

Прием заявлений на целевое обучение по программам высшего образования будет проходить в период с 20 июня по 25 июля 2026 года на портале «Госуслуги», а также в приемных комиссиях вузов.

Контракт о целевом обучении гарантирует бесплатное образование за счет ОАО «РЖД», проезд к месту прохождения оплачиваемой производственной практики на предприятиях железной дороги. При успешной учебе, помимо государственной стипендии, возможно назначение социальной стипендии от компании. Во время учебы студенты могут получить рабочую профессию, участвовать в различных молодежных мероприятиях, включая студенческие отряды, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru