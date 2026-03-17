Горьковская железная дорога устроила транспортировку торфа в Китай по новой трассе с использованием контейнеров.

Первый контейнерный поезд с продукцией торфодобывающего предприятия из Кировской области был отправлен Горьковской железной дорогой. Поезд, состоящий из 38 платформ и весом более 2,1 тыс. тонн, направился в Китай со станции Киров-Котласский через сухопутный погранпереход Забайкальск.

Организация такой отправки стала возможной благодаря разработке нового направления специалистами магистрали в рамках перевозки грузов по расписанию, согласованному с клиентами. Это обеспечивает соблюдение сроков доставки, что критически важно для внешнеторговых контрактов. Предполагается, что этот сервис станет регулярным, позволяя предприятию отправлять продукцию каждый месяц.

«Маршрут был разработан по инициативе клиента. Мы провели ряд встреч на территории предприятия, тщательно изучили потребности производства и логистические задачи. В итоге мы смогли предложить эффективное решение с фиксированным расписанием, которое открывает новые возможности для кировских торфодобытчиков на азиатском рынке», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Развитие перевозок грузов по расписанию, согласованному с клиентами, является важным элементом системной работы магистрали по внедрению индивидуальных логистических решений. Горьковская железная дорога продолжает улучшать транспортное обслуживание, учитывая актуальные потребности грузоотправителей, помогая им проникать на новые рынки и расширять географию перевозок. Персонализированный подход и гибкость в организации сервисов остаются ключевыми приоритетами магистрали при взаимодействии с каждым клиентом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.