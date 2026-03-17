Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Забайкальском железнодорожном участке началась профилактическая инициатива «Вагон безопасности – 2026»

2026-03-17 11:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17 марта на полигоне Забайкальской железной дороги стартовал цикл профилактических мероприятий под названием «Вагон безопасности – 2026», целью которого является предотвращение травматизма среди подростков в районах движения поездов. Первым местом проведения стал Забайкальск.

Сотрудники железнодорожной магистрали и транспортной полиции стали организаторами данного проекта. Они встретили две группы учеников 7 классов из школ №№ 1 и 2 поселка Забайкальск на вокзале. Во время пути к вагону специалисты по охране труда провели инструктаж. На станции ученики оценили риски, связанные с нарушением правил перехода через пути.

В специальном вагоне работники железной дороги и инспектор по делам несовершеннолетних из Борзинского линейного отдела МВД РФ на транспорте подробно объяснили, как избежать получения травм. Для этого были использованы наглядные материалы, включая плакаты с изображениями железнодорожных знаков и репродукции лучших работ из тематического конкурса среди молодых художников. Также были показаны тематические видеоролики.

Особое внимание привлекло выступление машиниста тепловоза, который занимается профилактикой несчастных случаев в рамках своей волонтерской деятельности.

Ученики активно участвовали в викторине, отвечая на вопросы. В конце мероприятия каждому участнику были вручены памятки-раскраски и промо-материалы.

Профилактический проект Забайкальской железной дороги направлен на расширение охвата целевой аудитории и информирование молодых жителей отдаленных населенных пунктов, отдаленных от крупных городов, сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru