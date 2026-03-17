На Забайкальском железнодорожном участке началась профилактическая инициатива «Вагон безопасности – 2026»

11:26

17 марта на полигоне Забайкальской железной дороги стартовал цикл профилактических мероприятий под названием «Вагон безопасности – 2026», целью которого является предотвращение травматизма среди подростков в районах движения поездов. Первым местом проведения стал Забайкальск.

Сотрудники железнодорожной магистрали и транспортной полиции стали организаторами данного проекта. Они встретили две группы учеников 7 классов из школ №№ 1 и 2 поселка Забайкальск на вокзале. Во время пути к вагону специалисты по охране труда провели инструктаж. На станции ученики оценили риски, связанные с нарушением правил перехода через пути.

В специальном вагоне работники железной дороги и инспектор по делам несовершеннолетних из Борзинского линейного отдела МВД РФ на транспорте подробно объяснили, как избежать получения травм. Для этого были использованы наглядные материалы, включая плакаты с изображениями железнодорожных знаков и репродукции лучших работ из тематического конкурса среди молодых художников. Также были показаны тематические видеоролики.

Особое внимание привлекло выступление машиниста тепловоза, который занимается профилактикой несчастных случаев в рамках своей волонтерской деятельности.

Ученики активно участвовали в викторине, отвечая на вопросы. В конце мероприятия каждому участнику были вручены памятки-раскраски и промо-материалы.

Профилактический проект Забайкальской железной дороги направлен на расширение охвата целевой аудитории и информирование молодых жителей отдаленных населенных пунктов, отдаленных от крупных городов, сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.