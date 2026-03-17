Темы увеличения грузоперевозок предприятий Забайкалья были обсуждены на встрече между Забайкальской железнодорожной компанией, местными властными структурами и отправителями грузов.

Начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец провел рабочую встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым в местном правительстве. В ходе обсуждения, в котором приняли участие представители железнодорожной магистрали, профильных министерств и основные грузоотправители региона, были рассмотрены вопросы эффективности перевозочного процесса и возможности увеличения объемов перевозок, включая погранпереход Забайкальск – Маньчжурия.

Основной фокус встречи был сделан на развитие и использование грузовой базы в Забайкальском крае. Согласно предварительным оценкам заявок от грузоотправителей, ожидается, что до 2030 года погрузка увеличится более чем на 30%, примерно до 25 млн тонн в год. Это будет достигнуто благодаря развитию предприятий горнорудной промышленности и увеличению объема их продукции: угля, различных видов руды. Основной рост планируется от Харанорского разреза, Зашуланского и Татауровского месторождений угля, погрузки руды на станциях Могзон и Досатуй, а также достижения проектной мощности Култуминского ГОКа.

Стороны уделили особое внимание вопросам согласования объемов грузов, которые предприятия Забайкалья планируют предъявить для погрузки. Это необходимо, чтобы избежать ситуаций, когда провозные мощности магистрали зарезервированы для перевозок, но остаются неиспользованными из-за отсутствия предъявленных объемов грузоотправителями.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить транспортную доступность для всех отраслей региона», - подчеркнул Владимир Антонец, начальник ЗабЖД, подводя итоги встречи. Он также напомнил, что Забайкальская железная дорога обеспечивает транзит всего грузопотока по Транссибу из западной части России на Дальний Восток и в Китай, поэтому необходимо максимально эффективно и осмысленно использовать имеющиеся провозные способности. Информацию предоставила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.