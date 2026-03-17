Московская автомагистраль осуществляет постоянное наблюдение за состоянием железной дороги и водных инженерных сооружений.

2026-03-17 09:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время паводка на Московской железной дороге осуществляется постоянный мониторинг состояния железнодорожных путей и гидротехнических сооружений.

На данный момент очищено от снега и льда около 2 тыс. небольших мостов и водопропускных сооружений, 2 тыс. км кюветов, более 1,5 тыс. км дренажных каналов, проведена проверка почти 800 выемок и насыпей. Для выполнения этих работ используются 8 единиц автотракторной техники и 3 снегоуборочных станка.

Также сотрудники железной дороги регулярно контролируют уровень воды в реках. В крупнейших бассейнах рек Оки и Днепра измерения проводятся дважды в день – утром и вечером на 62 водомерных станциях.

На время паводка на Московской железной дороге создано 23 противоэрозионных поезда, что на 6 единиц больше, чем в прошлом году. Увеличение количества поездов связано с обильными снегопадами, которые произошли прошлой зимой. Поезда оснащены всеми необходимыми материалами, инструментами и оборудованием для проведения аварийных работ. В составе поездов также есть 139 вагонов с щебнем.

При необходимости противоэрозионные поезда будут быстро переброшены в те районы, где существует угроза затопления железнодорожного полотна, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru.

