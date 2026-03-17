Транспортировка поездами между Нижним Новгородом и Казанью в январе-феврале текущего года увеличилась на 10%

09:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 66 тыс. пассажиров воспользовались услугами межрегиональных электропоездов, которые следуют по маршруту Нижний Новгород - Казань на Горьковской железнодорожной линии, в январе и феврале 2026 года. Это на 10% больше, чем в тот же период предыдущего года.

На данном маршруте используются современные электропоезда серии ЭП3Д, оснащенные видеокамерами внутри салона и на крыше для обеспечения безопасности. Для удобства пассажиров, выходящих на низкую платформу, предусмотрены подножки с дополнительной выдвижной ступенькой.

Вагоны электропоезда оборудованы новыми удобными креслами, просторными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха. В тамбурах первого и последнего вагонов установлены специальные электроподъемники для маломобильных граждан.

Электропоезд отправляется каждый день, время в пути составляет 5 часов 55 минут. Он отправляется из Нижнего Новгорода в 05:10 и 16:08, прибывает в Казань в 11:05 и 22:03 соответственно. Из Казани поезд отправляется в 05:25 и 15:54, прибывает в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49. По пути следуют остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.

Пассажиры могут узнать расписание межрегиональных и пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД», АО «ВВППК» и АО «Содружество», а также по телефону службы поддержки ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.