Корпорация "РЖД" начинает эксплуатацию нового туристического поезда "Вдохновение эпох"

08:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд под названием «Вдохновение эпох» начнет свое первое путешествие из Москвы 4 сентября 2026 года, проходя через Пензу и Рязань.

Этот новый маршрут будет привлекателен для любителей русской природы и поэзии, предлагая им возможность совершить уникальное литературное путешествие в «страну березового ситца» и на родину «Демона». Посетители смогут узнать больше о жизни и работе знаменитых поэтов, посетив два музея-усадьбы: Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в селе Лермонтово Пензенской области и Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в селе Константиново Рязанской области.

Кроме того, путешествие даст возможность:

любоваться красивыми видами берегов Суры и Оки;

пройти экскурсию по Пензе, узнать больше о Пензенском областном драматическом театре им. А. В. Луначарского, а также о истории пензенских подземелий, хранящих секреты старых улиц города и его жителей;

прогуляться по территории Рязанского кремля, посетить Музей истории Воздушно-десантных войск и попробовать гастрономический символ Рязани – калинник.

Турпоезд включает в себя СВ, плацкартные и купейные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия. Во время путешествия можно будет заказать горячие блюда, напитки и десерты прямо к своему месту в вагоне.

Билеты на первое путешествие туристического поезда «Вдохновение эпох» уже можно приобрести на нашем сайте в разделе «Путешествуй с РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах. К билетам можно дополнительно приобрести комплексный экскурсионный тур или отдельные экскурсии по городам.