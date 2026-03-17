Корпорация "РЖД" начинает эксплуатацию нового туристического поезда "Вдохновение эпох"

Туристический поезд под названием «Вдохновение эпох» начнет свое первое путешествие из Москвы 4 сентября 2026 года, проходя через Пензу и Рязань.
Этот новый маршрут будет привлекателен для любителей русской природы и поэзии, предлагая им возможность совершить уникальное литературное путешествие в «страну березового ситца» и на родину «Демона». Посетители смогут узнать больше о жизни и работе знаменитых поэтов, посетив два музея-усадьбы: Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в селе Лермонтово Пензенской области и Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в селе Константиново Рязанской области.
Турпоезд включает в себя СВ, плацкартные и купейные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия. Во время путешествия можно будет заказать горячие блюда, напитки и десерты прямо к своему месту в вагоне.
Билеты на первое путешествие туристического поезда «Вдохновение эпох» уже можно приобрести на нашем сайте в разделе «Путешествуй с РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах. К билетам можно дополнительно приобрести комплексный экскурсионный тур или отдельные экскурсии по городам.