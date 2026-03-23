Изменения в расписании движения поездов "Сапсан" и "Аврора" вступят в силу с 23 марта по 3 апреля.

В период с 23 марта по 3 апреля 2026 года из-за строительных работ на участке Алабушево – Крюково линии Москва – Санкт-Петербург будет временно изменено расписание движения скоростных поездов «Сапсан».

В частности, введены дополнительные рейсы «Сапсана» по маршруту Санкт-Петербург – Москва с 23 по 27 марта и с 30 марта по 3 апреля:

№ 783 с отправлением из Санкт-Петербурга в 20:50;

№ 786 с отправлением из Москвы в 21:00.

Количество мест в поездах «Сапсан» №№ 755 и 770, отправляющихся 26, 27 и 30 марта, увеличено в два раза – они будут курсировать с удвоенными составами.

Временные изменения коснулись также расписания движения поездов «Сапсан» № 770 и «Аврора» № 744, которые отправляются с 23 по 27 марта и с 30 марта по 3 апреля: «Сапсан» № 770 отправится из Москвы в 14:25 (вместо 13:40) и прибудет в Санкт-Петербург в 18:28 (вместо 17:40), поезд «Аврора» № 744 отправится из Москвы в 15:01 (вместо 13:50) и прибудет в Санкт-Петербург в 20:45 (вместо 19:15).

Поезда «Сапсан» №№ 759, 761, 768, 774 в указанные дни не будут отправляться.

«РЖД» мониторит изменения спроса на билеты. При возможности будут увеличены составы двухэтажных скоростных поездов «Аврора» (№№ 741/742, 743/744, 745/746 курсируют ежедневно, № 749/750 курсируют в дни повышенного спроса, а также по пятницам и воскресеньям).

Актуальное расписание движения поездов можно узнать на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).