24-го марта на Московском Ленинградском вокзале будет изменена организация доступа к поездам дальнего следования и выхода в город.

20:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Этот процесс связан с новым этапом строительства, включающим благоустройство территории, создание парковок и подключение вокзала к инженерным сетям.

Доступ к платформе осуществляется только через временный досмотровый павильон, расположенный рядом с пригородными поездами Ленинградского направления (со стороны Ярославского вокзала и метро «Комсомольская»). Маршрут оснащен пандусом и доступен для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Вход с проезда Комсомольской площади будет недоступен.

На вокзале установлены навигационные стойки, а также работают специалисты, которые помогут пассажирам быстро ориентироваться.

Учитывая вероятность пересечения потоков пассажиров при прибытии и отправлении нескольких поездов одновременно, рекомендуем прибывать на посадку заранее! Посадка в поезд начинается за 40 минут до отправления.

Маршруты прохода к платформам для поездов пригородного сообщения останутся без изменений.

В скором времени пассажиры смогут оценить обновленный Ленинградский вокзал.