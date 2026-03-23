24-го марта на Московском Ленинградском вокзале будет изменена организация доступа к поездам дальнего следования и выхода в город.

2026-03-23 20:06
Этот процесс связан с новым этапом строительства, включающим благоустройство территории, создание парковок и подключение вокзала к инженерным сетям.

Доступ к платформе осуществляется только через временный досмотровый павильон, расположенный рядом с пригородными поездами Ленинградского направления (со стороны Ярославского вокзала и метро «Комсомольская»). Маршрут оснащен пандусом и доступен для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Вход с проезда Комсомольской площади будет недоступен.

На вокзале установлены навигационные стойки, а также работают специалисты, которые помогут пассажирам быстро ориентироваться.

Учитывая вероятность пересечения потоков пассажиров при прибытии и отправлении нескольких поездов одновременно, рекомендуем прибывать на посадку заранее! Посадка в поезд начинается за 40 минут до отправления.

Маршруты прохода к платформам для поездов пригородного сообщения останутся без изменений.

В скором времени пассажиры смогут оценить обновленный Ленинградский вокзал.

 

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

