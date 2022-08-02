Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Графский поезд» отправился в праздничную поездку, посвященную годовщине со дня запуска проекта

2022-08-02 16:17
«Графский поезд» отправился в праздничную поездку, посвященную годовщине со дня запуска проекта
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

2 августа на железнодорожном вокзале станции Воронеж-1 состоялось празднование годовщины со дня запуска туристического ретросостава «Графский поезд», курсирующего по субботам и воскресеньям по маршруту Воронеж – Графская – Рамонь. В рамках мероприятия прошел торжественный митинг с участием представителей руководства Юго-Восточной железной дороги и администрации Воронежа. Затем ретропоезд с паровозом отправился в праздничную поездку с ветеранами магистрали и молодыми железнодорожниками-волонтерами.

Для участников поездки подготовили культурную программу, включающую в себя экскурсию по ретроплощадке железнодорожной техники на станции Воронеж-1, осмотр экспозиций на станциях Графская и Рамонь, а также театрализованное представление.

Напомним, что туристический проект «Графский поезд» реализуется с августа 2021 года Юго-Восточной железной дорогой совместно с правительством Воронежской области и АО «ППК «Черноземье». В оформленном в стилистике XIX века вагоне пассажиры прибывают на станцию Рамонь, откуда участников поездки автобусом доставляют в Дворцовый комплекс Ольденбургских – одну из главных туристических достопримечательностей Воронежской области. Также с апреля текущего года пассажиры ретропоезда на автотранспорте из Рамони могут отправиться в парк семейного отдыха в селе Нелжа на обзорную экскурсию.

«Графский поезд» за год совершил 120 рейсов и перевез 10 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru