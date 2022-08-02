«Графский поезд» отправился в праздничную поездку, посвященную годовщине со дня запуска проекта

16:17

2 августа на железнодорожном вокзале станции Воронеж-1 состоялось празднование годовщины со дня запуска туристического ретросостава «Графский поезд», курсирующего по субботам и воскресеньям по маршруту Воронеж – Графская – Рамонь. В рамках мероприятия прошел торжественный митинг с участием представителей руководства Юго-Восточной железной дороги и администрации Воронежа. Затем ретропоезд с паровозом отправился в праздничную поездку с ветеранами магистрали и молодыми железнодорожниками-волонтерами.

Для участников поездки подготовили культурную программу, включающую в себя экскурсию по ретроплощадке железнодорожной техники на станции Воронеж-1, осмотр экспозиций на станциях Графская и Рамонь, а также театрализованное представление.

Напомним, что туристический проект «Графский поезд» реализуется с августа 2021 года Юго-Восточной железной дорогой совместно с правительством Воронежской области и АО «ППК «Черноземье». В оформленном в стилистике XIX века вагоне пассажиры прибывают на станцию Рамонь, откуда участников поездки автобусом доставляют в Дворцовый комплекс Ольденбургских – одну из главных туристических достопримечательностей Воронежской области. Также с апреля текущего года пассажиры ретропоезда на автотранспорте из Рамони могут отправиться в парк семейного отдыха в селе Нелжа на обзорную экскурсию.

«Графский поезд» за год совершил 120 рейсов и перевез 10 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.