На Калининградской железнодорожной линии проводятся торжественные события в честь Дня машиниста.

2026-03-25 17:53
На Калининградской железнодорожной линии проводятся торжественные события в честь Дня машиниста.
События, связанные с Днем машиниста, который празднуется 27 марта, проходят на Калининградской железной дороге. Накануне этого дня более 30 работников железнодорожной магистрали получили корпоративные, региональные и профсоюзные награды.

«Машинисты Калининградской железной дороги составляют 12% от всего персонала магистрали. В общей сложности, этот праздник объединяет более 150 тысяч сотрудников Российских железных дорог, – сообщил первый заместитель начальника Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Евгений Ларин. – Это включает не только машинистов локомотивов и пригородного пассажирского транспорта, но и помощников машинистов, инструкторов-машинистов, машинистов специальных железнодорожных машин, чей вклад невидим для пассажиров, но крайне важен для обеспечения надежности перевозок».

«Машинисты справедливо считаются передовой частью нашей компании, ключевым элементом перевозочного процесса», – подчеркнул Евгений Ларин, поздравляя калининградских железнодорожников.

Работников железной дороги и ветеранов-железнодорожников также поздравили депутат Государственной Думы Российской Федерации Марина Оргеева, министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Максим Коломиец, первый заместитель главы администрации ГО «Город Калининград» Игорь Шлыков.

Праздничное мероприятие завершилось церемонией посвящения в машинисты недавно назначенных после обучения на эту должность молодых сотрудников.

«Вы приняли верное решение, – заявил руководитель Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, обращаясь к молодому поколению. – И это не только потому, что по официальной статистике профессия машиниста является одной из наиболее высокооплачиваемых в регионе. Важно то, что на протяжении всего времени существования железнодорожного транспорта машинисты всегда пользовались заслуженным уважением и авторитетом в обществе. Это своего рода гарантия качества – если ты машинист, значит, ты надежный, высокоорганизованный специалист высокого класса».

