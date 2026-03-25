Российские железные дороги и Железнодорожная система Вьетнама согласовали усиливать взаимодействие.

В столице России, Москве, 25 марта прошла встреча Олега Белозёрова, генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», и Фам Минь Тина, премьер-министра Вьетнама.

В ходе обсуждения стороны коснулись вопросов развития железнодорожных, включая контейнерные, перевозок между Россией и Вьетнамом, возможности обмена опытом и обучения кадров. Также был поднят вопрос о предоставлении консалтинговых услуг РЖД в процессе модернизации железнодорожной инфраструктуры Вьетнама.

В результате переговоров было решено создать рабочую группу между РЖД и Вьетнамскими железными дорогами для усиления сотрудничества.

Олег Белозёров подчеркнул, что в 2025 году поезда перевезли более 688 тыс. тонн грузов между Россией и Вьетнамом через Китай и порты Дальнего Востока России, что на 38,5% больше, чем в 2024 году.

В январе и феврале текущего года продолжился рост перевозок: было перевезено 144,5 тыс. тонн, что в два раза больше, чем за тот же период 2025 года.