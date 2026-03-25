В преддверии летнего периода на Московской железнодорожной линии будет подготовлено свыше 100 поездов типа "Ласточка".

В депо "Подмосковная" начались подготовительные работы к летнему сезону для скоростных поездов "Ласточка". Всего будет подготовлено 107 составов. 51 из них обслуживает Московское центральное кольцо, остальные используются на дальних маршрутах и на международном маршруте Москва – Минск.

Специалисты проведут регулярные технические работы, направленные на обеспечение надежности и комфорта пассажиров. Особое внимание уделится настройке систем климат-контроля, проверке функционирования ультрафиолетовых ламп, отвечающих за дезинфекцию воздуха в салоне, работе компрессорных установок, обеспечивающих стабильную работу тормозной системы и плавность движения. Также будут заменены неисправные и поврежденные элементы интерьера.

В процессе работ будет проведена мойка кузова и уборка салона. Кроме того, проверят системы пожарной безопасности, освещения, звукового оповещения и связи с локомотивной бригадой.

В общем, подготовка одного состава занимает не менее 12 часов. В работах, которые продолжатся до конца мая, участвуют около 150 специалистов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.