В период с января по февраль 2026 года, устройства для сбора отработанной упаковки на станциях Горьковского железнодорожного направления собрали свыше 500 кг вторичного материала.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В начале текущего года, в январе и феврале, посетители станций Горьковской железной дороги сдали для переработки около 16 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок с общим весом 540 кг через специальные фандоматы. Наибольшее количество вторичного сырья было собрано на вокзале Казань.

В фандоматах отходы хранятся до тех пор, пока устройства не заполнятся, после чего специализированные компании занимаются их сортировкой, очисткой и измельчением. Затем это сырье используется для создания новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и прочего.

За каждую сданную единицу тары пользователи получают бонусные баллы. Впоследствии их можно обменять на скидки у партнерских компаний: больших торговых сетей, магазинов электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и т.д. Для начисления бонусов при сдаче тары необходимо указать номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.