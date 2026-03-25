Транспортировка товаров для экспорта в Казахстан увеличилась на 20,7% в период с января по февраль.

2026-03-25 12:35
В январе-феврале 2026 года объем железнодорожных перевозок экспортных товаров через пограничные переходы между Россией и Казахстаном увеличился на 20,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 5,7 млн тонн. Было отправлено 58,1 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 8,5% больше.

Большую часть грузопотока составляют нефтяные товары – 1,6 млн тонн (+35%), черные металлы – 1,1 млн тонн (+26,5%), хлебные грузы – 623 тыс. тонн (увеличение в 2,2 раза).

Грузовые составы следуют через пограничные переходы Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть между Россией и Казахстаном. Некоторые грузы транзитом направляются на железные дороги Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Транзит грузов из России в Китай через Казахстан по пограничным переходам Достык и Алтынколь за два месяца увеличился на 14,5%, составив 683 тыс. тонн. Было отправлено 46,2 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 11,7% больше.

