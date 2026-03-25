В апреле "здравпоезд" Красноярской железнодорожной магистрали направится к восточной части Красноярского региона.

11:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в апреле посетит восточную часть Красноярского края.

Первыми местами посещения станут три станции в Иланско-Нижнеингашском районе: 14 апреля – Тинская, 15–16 апреля – Ингашская, 17–19 апреля – Иланская. Затем медицинский поезд остановится в Канском районе: 20–22 апреля – Канск, 23 апреля – Филимоново.

Поездка завершится в Рыбинском районе: 24–25 апреля – Солянка, 26–27 апреля – Заозёрная.

Местные жители смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Рабочие часы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.