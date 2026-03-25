С 2 апреля запустят пригородные поезда, связывающие Россию и Белоруссию, билеты уже доступны для покупки.

Совет министров Союзного государства принял решение о создании и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями России и Беларуси. Это решение направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение транспортной доступности регионов обеих стран. Перевозки будут осуществляться по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск.

Трансграничные пригородные поезда начнут свою работу с 2 апреля, выполняя до трех рейсов в обе стороны каждый день.

По маршруту Смоленск – Орша будут курсировать 2 пары поездов ежедневно весь год. Они будут отправляться из Орши в 05:30 и в 16:25 и прибывать в Смоленск в 07:10 и в 18:05 соответственно, из Смоленска – в 07:57 и в 18:58 с прибытием на станцию Орша в 09:37 и в 20:38 соответственно. С 30 апреля по 27 сентября будет курсировать дополнительная пара поездов. Остановка для посадки и высадки пассажиров предусмотрена на станции Красное.

По маршруту Смоленск – Витебск с остановкой на станции Рудня ежедневно будет курсировать одна пара поездов, отправлением из Смоленска в 11:55 и прибытием в Витебск в 13:55. В обратном направлении поезда будут отправляться в 15:34 и прибывать в Смоленск в 17:34. Еще 2 дополнительные сезонные пары поездов сообщением Смоленск – Витебск будут курсировать в теплое время года: 1 – в выходные и праздничные дни с апреля по октябрь и в дни повышенного спроса перед новогодними праздниками в декабре, а вторая назначена на лето (с мая по август) по предвыходным, выходным и праздничным дням.

Расписание рейсов разработано так, чтобы пассажиры новых маршрутов могли сделать быструю и удобную пересадку на поезда, следующие до других городов и станций в России и Белоруссии. Графики синхронизированы для удобного сообщения с Москвой, Санкт-Петербургом, Минском, Брестом и Могилёвом.

Стоит отметить, что на обеих маршрутах будут использоваться современные российские поезда, произведенные Трансмашхолдингом. Они обладают высоким уровнем комфорта и оснащены удобными санузлами, системами климат-контроля, лифтами и креплениями для инвалидных колясок и т. д. В частности, четырехвагонные электропоезда ЭП3Д будут работать на электрифицированной линии Смоленск – Орша, а двухвагонные дизель-поезда РА-3 – на неэлектрифицированной линии Смоленск – Витебск.

Билеты на первые поездки уже можно приобрести. Их можно купить, а также узнать актуальное расписание на официальном сайте ОАО «РЖД», в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах на станциях по маршрутам следования. В будущем оплатить проезд можно будет на официальном сайте АО «ЦППК», а также в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Стоимость проезда от Смоленска до Орши составляет 500 рублей в одну сторону, до Витебска – 435 рублей. В российских кассах оплатить билеты можно российскими рублями, в белорусских кассах – белорусскими рублями. Также для оплаты билетов в кассах действует банковская карта платежной системы «МИР».

При покупке билетов будут применяться федеральные и региональные льготы, действующие на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Например, студентам и школьникам будет предоставлена 50% скидка на проезд в течение всего года, а дети до 7 лет (в сопровождении взрослого) смогут путешествовать бесплатно. Напомним, что детям – гражданам РФ до 14 лет для выезда за пределы РФ оформление билетов осуществляется только по заграничному паспорту, который необходимо иметь при себе и при пересечении границы.

Билеты можно приобрести не более чем за 10 дней до отправления поезда.

Центральная пригородная пассажирская компания (АО «ЦППК») стала оператором трансграничных пригородных железнодорожных рейсов по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск. Для этого был заключен соответствующий контракт с Федеральным агентством железнодорожного транспорта.