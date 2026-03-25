В последних числах марта в Нижегородской области начинается кампания по ремонту дорог 2026 года.

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали будут выполнять запланированные работы по основному ремонту железнодорожного полотна на участке Шониха – Разъезд 296 км – Зименки в Нижегородской области с 30 марта до 30 апреля 2026 года.

В общей сложности на данном участке будет обновлено более 12 км железнодорожного пути. Специалисты проведут процедуры глубокой очистки балласта, замены рельсошпальной решетки и установки бесстыкового «бархатного» пути.

Отметим, что в 2026 году сотрудники Горьковской железной дороги планируют провести капитальный ремонт более 200 км железнодорожного полотна, а также заменить более 80 стрелочных переводов. Проведение ремонтных работ позволяет поддерживать высокий уровень безопасности при перевозке пассажиров и грузов, а также увеличивает скорость движения поездов.

Обратите внимание, что в связи с проведением работ в указанный период были внесены изменения в расписание межрегиональных электричек на маршруте Нижний Новгород – Казань, а также пригородных поездов, связывающих столицу Приволжья со станциями Арзамас-2 и Ветлужская.

Горьковская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и тщательно изучить изменения в расписании движения.

Полную информацию о расписании поездов межрегионального и пригородного сообщения пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД», пригородных компаний – АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.