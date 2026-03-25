В период с января по февраль 2026 года, Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» перевело в региональные бюджеты Российской Федерации, находящиеся в пределах Октябрьской железнодорожной сети, 3 миллиарда рублей.

2026-03-25 09:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период январь-февраль 2026 года общая сумма налогов, уплаченных ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железной дороги, достигла 3 миллиардов рублей.

Сумма налогов, перечисленных в бюджет Санкт-Петербурга, составила 832,1 млн рублей, в бюджет Ленинградской области – 922,4 млн рублей. В региональный бюджет Республики Карелия было перечислено 347 млн рублей, в бюджет Мурманской области – 294 млн рублей, в бюджет Тверской области – 293 млн рублей, в бюджет Псковской области – 148 млн рублей, в бюджет Новгородской области – 167 млн рублей.

ОАО «РЖД», как крупная инфраструктурная и социально-ориентированная организация, придает большое значение сотрудничеству с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни и развитии регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

