Свыше 2000 учащихся стали участниками мероприятия, направленного на предотвращение детского травматизма на территории Московской железнодорожной сети.

Перед началом весенних школьных каникул, более 2 тысяч учеников приняли участие в большой акции - Едином дне профилактики детского травматизма, который проходил 24 марта на Московской железной дороге. Главной площадкой акции стала станция Подольск в Московской области. Аналогичные события также прошли на станциях Голутвин, Курск, Брянск-Льговский, Тула-1, Смоленск, Вязьма, Рязань-1, Ряжск, Орел, Верховье и Русский Брод.

Сотрудники железной дороги вместе с представителями транспортной полиции, Следственного комитета и местного самоуправления напомнили детям и их родителям основные правила поведения на территории железнодорожных объектов. Особое внимание было уделено опасности «зацепинга».

На местах проведения акций были созданы тематические зоны, где ученики участвовали в специально разработанной викторине, вопросы которой были связаны с основными правилами безопасности на железной дороге. За правильные ответы детям давали полезные подарки: рюкзаки, светоотражающие брелоки и браслеты, блокноты, ручки, наклейки.

Также взрослым напоминали о необходимости быть бдительными на объектах железнодорожного транспорта, вручали тематические брошюры, а также подчеркивали необходимость регулярно напоминать детям о правилах безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.