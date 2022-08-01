Электропоезда между Нижним Новгородом и Казанью с 4 августа будут курсировать ежедневно

Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности субъектов Российской Федерации холдинг ЖД расширяет географию курсирования электропоездов.
Так, с 4 августа между Нижним Новгородом и Казанью начнет курсировать новый межрегиональный электропоезд №6729.
Поезд будет отправляться из Казани в 05:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. В обратном направлении электропоезд будет отправляться в 16:08 и прибывать в столицу Татарстана в 22:28. Время в пути – 6 часов 20 минут.
Поезд будет курсировать ежедневно, за исключением нескольких дат в августе.
Полная стоимость билета на всем маршруте следования составляет 1 292 рубля.
Приобрести билеты можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в пригородных железнодорожных кассах.
|
Расписание движения
|
Станция
|
Прибытие
|
Отправление
|
Казань-1
|
-
|
05:10
|
Зеленый Дол
|
05:43
|
05:44
|
Канаш
|
06:52
|
06:53
|
Шумерля
|
07:42
|
07:43
|
Княжиха
|
07:57
|
07:58
|
Пильна
|
08:07
|
08:08
|
Сергач
|
08:31
|
08:32
|
Арзамас-2
|
09:47
|
09:48
|
Нижний Новгород
|
11:30
|
16:08
|
Арзамас-2
|
17:50
|
17:51
|
Сергач
|
19:04
|
19:05
|
Пильна
|
19:28
|
19:29
|
Княжиха
|
19:36
|
19:37
|
Шумерля
|
19:52
|
19:53
|
Канаш
|
20:44
|
20:45
|
Зеленый Дол
|
21:51
|
21:52
|
Казань-1
|
22:28
|
-