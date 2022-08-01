Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Электропоезда между Нижним Новгородом и Казанью с 4 августа будут курсировать ежедневно

2022-08-01 17:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности субъектов Российской Федерации холдинг ЖД расширяет географию курсирования электропоездов.

Так, с 4 августа между Нижним Новгородом и Казанью начнет курсировать новый межрегиональный электропоезд №6729.

Поезд будет отправляться из Казани в 05:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. В обратном направлении электропоезд будет отправляться в 16:08 и прибывать в столицу Татарстана в 22:28.  Время в пути – 6 часов 20 минут. 

Поезд будет курсировать ежедневно, за исключением нескольких дат в августе. 

Полная стоимость билета на всем маршруте следования составляет 1 292 рубля.

Приобрести билеты можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в пригородных железнодорожных кассах.

Расписание движения

Станция

Прибытие

Отправление

Казань-1

-

05:10

Зеленый Дол

05:43

05:44

Канаш

06:52

06:53

Шумерля

07:42

07:43

Княжиха

07:57

07:58

Пильна

08:07

08:08

Сергач

08:31

08:32

Арзамас-2

09:47

09:48

Нижний Новгород

11:30

16:08

Арзамас-2

17:50

17:51

Сергач

19:04

19:05

Пильна

19:28

19:29

Княжиха

19:36

19:37

Шумерля

19:52

19:53

Канаш

20:44

20:45

Зеленый Дол

21:51

21:52

Казань-1

22:28

-
