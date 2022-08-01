Электропоезда между Нижним Новгородом и Казанью с 4 августа будут курсировать ежедневно

Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности субъектов Российской Федерации холдинг ЖД расширяет географию курсирования электропоездов.

Так, с 4 августа между Нижним Новгородом и Казанью начнет курсировать новый межрегиональный электропоезд №6729.

Поезд будет отправляться из Казани в 05:10 и прибывать в Нижний Новгород в 11:30. В обратном направлении электропоезд будет отправляться в 16:08 и прибывать в столицу Татарстана в 22:28. Время в пути – 6 часов 20 минут.

Поезд будет курсировать ежедневно, за исключением нескольких дат в августе.

Полная стоимость билета на всем маршруте следования составляет 1 292 рубля.

Приобрести билеты можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в пригородных железнодорожных кассах.