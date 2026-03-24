Транспортировка пассажиров двухэтажными составами по Юго-Восточной железнодорожной магистрали за два месяца 2026 года увеличилась на 9%

В период с января по февраль 2026 года с железнодорожных станций Юго-Востока было отправлено 294 тысячи пассажиров на двухэтажных поездах. Это на 9% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Сейчас двухэтажные поезда ЮВЖД ездят в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу, Самару, Имеретинский курорт и Кисловодск.

Эти вагоны оборудованы системами кондиционирования и отопления для создания комфортного микроклимата, биотуалетами, удобными лестницами, светодиодными светильниками для экономии энергии, герметичными переходами между вагонами, системами видеонаблюдения и Wi-Fi.

Поезда приспособлены для пассажиров с ограниченными возможностями: в каждом из них есть специально оборудованное купе большой площади, подъемные устройства, а вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

Более подробную информацию о маршрутах двухэтажных поездов и их оборудовании можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Двухэтажные поезда», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.