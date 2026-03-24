Корпорация «РЖД» устроила специализированный железнодорожный круиз в честь Дня Победы.

2026-03-24 16:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

8 мая туристический поезд «Ко Дню Победы» от холдинга «РЖД» отправится из Москвы и пройдет по маршруту Москва – Волгоград – Москва, вернувшись в столицу 10 мая в 21:55.

В Волгограде, городе-герое, 9 мая для туристов будет организована обширная программа, включающая участие в праздничных событиях, посещение мемориалов и других значимых достопримечательностей, таких как монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, Музей-панорама «Сталинградская битва», дом сержанта Павлова, мельница Гергардта, Аллея героев, площадь Павших Борцов и многие другие.

Каждый пассажир имеет возможность самостоятельно спланировать свою экскурсионную программу.

Те, кто хочет более подробно узнать историю города, могут приобрести готовые пакетные туры, включающие организованные экскурсии с гидом, трансфер и питание.

При покупке билета онлайн или у проводника во время путешествия пассажиры могут приобрести отдельные экскурсии.

Для обеспечения комфорта пассажиров в состав турпоезда включены современные плацкартные, купейные вагоны СВ и вагон-ресторан, где предлагается специальное меню с рецептами полевой кухни (например, щи из квашеной капусты с грибами, десерт «Звезда» и другие блюда).

Билеты на турпоезд «Ко Дню Победы» уже доступны для покупки. Их можно приобрести онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

