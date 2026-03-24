Корпорация «РЖД» устроила специализированный железнодорожный круиз в честь Дня Победы.

8 мая туристический поезд «Ко Дню Победы» от холдинга «РЖД» отправится из Москвы и пройдет по маршруту Москва – Волгоград – Москва, вернувшись в столицу 10 мая в 21:55.

В Волгограде, городе-герое, 9 мая для туристов будет организована обширная программа, включающая участие в праздничных событиях, посещение мемориалов и других значимых достопримечательностей, таких как монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, Музей-панорама «Сталинградская битва», дом сержанта Павлова, мельница Гергардта, Аллея героев, площадь Павших Борцов и многие другие.

Каждый пассажир имеет возможность самостоятельно спланировать свою экскурсионную программу.

Те, кто хочет более подробно узнать историю города, могут приобрести готовые пакетные туры, включающие организованные экскурсии с гидом, трансфер и питание.

При покупке билета онлайн или у проводника во время путешествия пассажиры могут приобрести отдельные экскурсии.

Для обеспечения комфорта пассажиров в состав турпоезда включены современные плацкартные, купейные вагоны СВ и вагон-ресторан, где предлагается специальное меню с рецептами полевой кухни (например, щи из квашеной капусты с грибами, десерт «Звезда» и другие блюда).

Билеты на турпоезд «Ко Дню Победы» уже доступны для покупки. Их можно приобрести онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах.