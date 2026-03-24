Магистраль Горького тревожит количество пострадавших людей на железнодорожных путях.

2026-03-24 14:37
В первые два месяца 2026 года на территории Горьковской железнодорожной магистрали из-за собственной неосторожности были травмированы 15 человек. В прошлом году за аналогичный период число пострадавших составило 11 человек.

Основные причины происшествий - это переход железнодорожных путей перед приближающимся поездом и получение травм от электричества.

Сотрудники Горьковской железной дороги регулярно проводят мероприятия по предотвращению травматизма на объектах транспортной инфраструктуры. В числе прочего, они организуют совместные проверки с правоохранительными органами и проводят информационные встречи в учебных заведениях.

С 23 по 31 марта 2026 года на всей территории ОАО «РЖД» проходит акция «Безопасный транспорт». Главная цель этого мероприятия - предотвращение инцидентов с участием несовершеннолетних на железнодорожном транспорте, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и на местах подвижного состава, не предназначенных для этого («зацепинг»).

Железная дорога - это место повышенной опасности. Мы призываем граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, быть внимательными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и других гаджетов во время нахождения на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, - сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

