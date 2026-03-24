Расписание дневного пригородного поезда Туринск – Ирбит – Екатеринбург на выходные было отредактировано Свердловской железной дорогой.

14:31

С 29 марта 2026 года в выходные дни на Свердловской железной дороге (СвЖД) произойдут изменения в расписании и нумерации дневного пригородного поезда, следующего по маршруту Туринск – Ирбит – Екатеринбург. Теперь поезд будет иметь номер 7063 (ранее 7033) и отправляться со станции Туринск-Уральский в 17:27 (время указано местное), из Ирбита – в 18:36, прибывая в Екатеринбург в 22:43.

Новое расписание было разработано с учетом удобства жителей и гостей Свердловской области, которые планируют выходные поездки из Екатеринбурга в Ирбит. Теперь у пассажиров будет на 2,5 часа больше времени для прогулок по старому уральскому городу и осмотра местных достопримечательностей.

В будние дни на данном маршруте продолжит работать пригородный поезд № 7033 Туринск – Ирбит – Екатеринбург. Его расписание останется прежним: отправление со станции Туринск-Уральский – в 15:05, из Ирбита – в 16:13, прибытие в Екатеринбург – в 20:02.

На рейсах используются современные комфортабельные вагоны с системами кондиционирования воздуха и экологически безопасными санузлами. В салонах расположены эргономичные кресла с подлокотниками, подставками для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел предусмотрены персональные розетки для зарядки электронных устройств.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Действуют все виды льгот, предусмотренные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.