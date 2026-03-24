Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026-03-24 14:31
Расписание дневного пригородного поезда Туринск – Ирбит – Екатеринбург на выходные было отредактировано Свердловской железной дорогой.
С 29 марта 2026 года в выходные дни на Свердловской железной дороге (СвЖД) произойдут изменения в расписании и нумерации дневного пригородного поезда, следующего по маршруту Туринск – Ирбит – Екатеринбург. Теперь поезд будет иметь номер 7063 (ранее 7033) и отправляться со станции Туринск-Уральский в 17:27 (время указано местное), из Ирбита – в 18:36, прибывая в Екатеринбург в 22:43.

Новое расписание было разработано с учетом удобства жителей и гостей Свердловской области, которые планируют выходные поездки из Екатеринбурга в Ирбит. Теперь у пассажиров будет на 2,5 часа больше времени для прогулок по старому уральскому городу и осмотра местных достопримечательностей.

В будние дни на данном маршруте продолжит работать пригородный поезд № 7033 Туринск – Ирбит – Екатеринбург. Его расписание останется прежним: отправление со станции Туринск-Уральский – в 15:05, из Ирбита – в 16:13, прибытие в Екатеринбург – в 20:02.

На рейсах используются современные комфортабельные вагоны с системами кондиционирования воздуха и экологически безопасными санузлами. В салонах расположены эргономичные кресла с подлокотниками, подставками для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел предусмотрены персональные розетки для зарядки электронных устройств.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Действуют все виды льгот, предусмотренные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru