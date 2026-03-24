В Красноярске на железнодорожной станции начал функционировать особый зал ожидания, предназначенный для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

В помещении железнодорожного вокзала Красноярск начал работу зал ожидания Центра поддержки мобильности (ЦПМ) ОАО «РЖД», предназначенный для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Красноярский вокзал является крупнейшим транспортным узлом Красноярской железной дороги, обслуживающим около 3 тыс. пассажиров ежедневно. Число пассажиров с ограниченной мобильностью, отправляющихся в путешествия на поездах отсюда, непрерывно увеличивается. В 2025 году специальные услуги вокзала Красноярск использовали 4,8 тыс. человек, что на 14% больше, чем в предыдущем году.

Новый зал ожидания обеспечит более комфортное ожидание поезда для этих пассажиров. Он оборудован комфортной мебелью, включая мебель для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, тактильно-сенсорным информационным видеотерминалом, индукционной петлей (для лиц со слабым слухом) и кнопкой вызова персонала для оказания помощи при необходимости. Для инвалидов на электрокреслах предусмотрены зарядные устройства.

Отметим, что на вокзале Красноярск доступны и другие услуги Центра поддержки мобильности: помощь в передвижении по территории вокзала, а также при посадке или высадке из вагона.

Проект был реализован РЖД в партнерстве с общественными организациями инвалидов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.