Почти 3 тысячи железнодорожных станций пройдут весеннюю уборку после зимнего периода.

2026-03-24 10:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Все регионы России начинают подготовку инфраструктуры Российских Железных Дорог к увеличению пассажиропотока в теплое время года. Планируется провести уборку на примерно 3 тыс. объектов, включая небольшие железнодорожные станции и транспортные узлы.

В рамках генеральной уборки предполагается осмотреть системы вентиляции и кондиционирования, очистить фасады, входы и архитектурные элементы, а также привести в порядок окружающие территории. В общей сложности будет очищено около 7,5 тыс. кв. м.

В Москве основная часть уборки после зимы уже выполнена. Работы начались в Санкт-Петербурге. Была проведена очистка прилегающих зон и инженерных сооружений, идет уборка территорий от остатков антигололедных материалов.

Особое внимание уделяется обслуживанию досмотрового оборудования – в 2026 году его чистку на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга будут проводить чаще.

Первый этап генеральной уборки планируется завершить до конца марта.

