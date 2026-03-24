В депо Киров прибыли свежие электровозы

2026-03-24 09:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Четыре новые пассажирские электровоза переменного тока ЭП1М стали частью локомотивного депо Киров на Горьковской железной дороге.

Обновление состава подвижного транспорта является ключевой задачей магистрали, цель которой - повышение безопасности движения, улучшение обслуживания пассажиров и снижение влияния на окружающую среду.

Электровозы ЭП1М, изготовленные на Новочеркасском заводе, заменяют машины чешского производства (ЧС4Т). Они отличаются более эргономичным дизайном и улучшенными техническими характеристиками.

Эти локомотивы предназначены для управления пассажирскими поездами. Они способны вести составы из 24 вагонов и достигать скорости до 140 км/ч. Особенность электровоза - модульная кабина машиниста, позволяющая управлять без помощника.

Локомотивы оснащены системами бортового энергоснабжения, микропроцессорного управления и диагностики, а также системой микроклимата в увеличенной кабине машиниста. Они способствуют дополнительной экономии топлива, снижению затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также улучшению условий работы локомотивной бригады.

Напомним, что в 2025 году на Горьковскую магистраль было поставлено 12 единиц моторвагонного и тягового подвижного состава, включая 2 современных электропоезда ЭП3Д, 2 магистральных тепловоза ТЭП70БС, 4 электровоза ЭП1М и 4 маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

