В депо Киров прибыли свежие электровозы

Четыре новые пассажирские электровоза переменного тока ЭП1М стали частью локомотивного депо Киров на Горьковской железной дороге.

Обновление состава подвижного транспорта является ключевой задачей магистрали, цель которой - повышение безопасности движения, улучшение обслуживания пассажиров и снижение влияния на окружающую среду.

Электровозы ЭП1М, изготовленные на Новочеркасском заводе, заменяют машины чешского производства (ЧС4Т). Они отличаются более эргономичным дизайном и улучшенными техническими характеристиками.

Эти локомотивы предназначены для управления пассажирскими поездами. Они способны вести составы из 24 вагонов и достигать скорости до 140 км/ч. Особенность электровоза - модульная кабина машиниста, позволяющая управлять без помощника.

Локомотивы оснащены системами бортового энергоснабжения, микропроцессорного управления и диагностики, а также системой микроклимата в увеличенной кабине машиниста. Они способствуют дополнительной экономии топлива, снижению затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также улучшению условий работы локомотивной бригады.

Напомним, что в 2025 году на Горьковскую магистраль было поставлено 12 единиц моторвагонного и тягового подвижного состава, включая 2 современных электропоезда ЭП3Д, 2 магистральных тепловоза ТЭП70БС, 4 электровоза ЭП1М и 4 маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.