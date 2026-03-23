За год функционирования обновленного терминала станции Придача, было отправлено 59 контейнерных составов в направлении Китая.

В течение года после модернизации терминала станции Придача (расположенной в Воронежской области на Юго-Восточной магистрали) в Китай было отправлено 59 контейнерных поездов по расписанию, согласованному с клиентами. Общий объем перевезенных экспортных грузов составил 141,2 тыс. тонн. Основными грузами были синтетический каучук, свекловичный жом и рапсовое масло.

Станция Придача была модернизирована в марте 2025 года. На территории станции были оборудованы открытые площадки для перегрузки и хранения контейнеров, а также введен в эксплуатацию современный погрузчик-ричстакер с грузоподъемностью 45 тонн. В феврале 2026 года на ЮВЖД поступил еще один такой же высокопроизводительный перегружатель, что позволило сократить время обработки контейнеров и увеличить пропускную способность терминала.

На данный момент для клиентов Юго-Восточной магистрали разработано более 20 экспортных маршрутов в восточном и юго-западном направлении, через Республику Казахстан, а также по международному транспортному коридору «Север – Юг».

сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.