Транспортные услуги по доставке солнечных панелей на Дальний Восток были осуществлены Горьковской железной дорогой.

Новый постоянный грузовой маршрут на Дальний Восток был установлен Горьковской железной дорогой. Два контейнерных поезда, состоящие из 71 условного вагона с модулями для строительства солнечных электростанций, уже отправлены со станции Чебоксары до станции Хабаровск-2.

«Горьковская железная дорога предложила готовое решение для доставки контейнеров от производителя до грузового терминала «Чебоксары», где также осуществляется погрузка и крепление контейнера», - отметил Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги.

Расписание движения контейнерного поезда разработано в рамках услуги перевозки грузов по расписанию, согласованному с клиентами. За 11 дней состав доставляет груз из Чебоксар в Хабаровск. Соблюдение сроков доставки в таких проектах является критически важным для выполнения контрактных обязательств.

Планируется, что до конца августа 2026 года по этому маршруту будет отправлено 20 контейнерных поездов. Общая мощность модулей, которые будут перевезены этими составами, превысит 500 МВт.

Отметим, что в марте Горьковская железная дорога отправила на экспорт первый контейнерный поезд с продукцией торфодобывающего предприятия Кировской области в рамках услуги перевозки грузов по расписанию, согласованному с клиентами. Состав из 38 платформ общим весом более 2,1 тыс. тонн отправился в Китай со станции Киров-Котласский через сухопутный погранпереход Забайкальск. Предполагается, что этот сервис станет регулярным, что позволит предприятию отправлять продукцию каждый месяц. Это открывает новые возможности для кировских торфодобытчиков на азиатском рынке.

Организация транспортировки грузов в соответствии с утвержденным клиентами графиком является ключевым элементом систематической работы железнодорожной магистрали по реализации индивидуальных логистических решений. Горьковская железная дорога продолжает улучшать свои транспортные услуги, учитывая текущие потребности грузоотправителей, помогая им проникнуть на новые рынки и расширить географию перевозок. Индивидуальный подход и гибкость в управлении услугами остаются основными приоритетами магистрали при взаимодействии с каждым клиентом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.