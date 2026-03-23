В городе Ярославль отметили 100-тысячного путешественника на местной электричке

2026-03-23 14:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Ярославле 23 марта отметили 100-тысячного пассажира городского электропоезда. Денис Гафаров, который стал этим пассажиром, получил памятные подарки от представителей Северной железной дороги и АО «Северная пригородная пассажирская компания». Денис приобрел билет на поездку от Липовой Горы до Ярославля-Главного и является регулярным пассажиром городских электропоездов, используя их для поездок на работу. По его словам, электропоезда удобны для перемещений и позволяют быстро и без задержек доехать из Фрунзенского района в центр города.

«Городские электропоезды становятся все более востребованными в Ярославле, и все больше людей выбирают их как альтернативу другим видам транспорта, особенно в часы пик. Сегодня мы отметили 100-тысячного пассажира и получили положительные отзывы о работе проекта», – заявил Рашид Сайбаталов, начальник Северной железной дороги.

Городские электропоезды являются частью совместного проекта Северной железной дороги, правительства Ярославской области и перевозчика АО «СППК» по интеграции пригородного железнодорожного транспорта в маршрутную сеть Ярославля и Ярославской области.

На первом этапе в 2024 году была пересмотрена маршрутная сеть для удобства пассажиров пригородного движения, увеличено количество рейсов и улучшено расписание некоторых поездов, а также организованы новые маршруты для связи между районами области и соседними регионами.

В январе 2025 года для стимулирования развития железнодорожных пассажирских перевозок в пределах Ярославля был установлен единый городской тариф на все поездки в пригородных поездах в областном центре, равный стоимости проезда в общественном транспорте.

С первого июля 2025 года, 39 пригородных поездов, проходящих через Ярославль, увеличились на 10 дополнительных, соединив Заволжский и Фрунзенский районы с центром города. В сентябре была открыта новая остановка Сокол в районе Фрунзенский. Производится отслеживание перевозок на городских электричках Ярославля, рассматриваются пути для дальнейшего развития проекта. С 29 марта еще несколько пригородных поездов начнут делать остановку на новом пункте Сокол. Для этого расписание было изменено, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

