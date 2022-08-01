Дополнительные поезда назначены из Ростова-на-Дону в Азов в день проведения военно-исторического фестиваля «Осада Азова»

Дополнительные поезда назначены из Ростова-на-Дону в Азов в день проведения военно-исторического фестиваля «Осада Азова»

13:00

6 августа на маршруте Ростов – Азов назначаются две пары дополнительных пригородных поездов. Рейсы организованы специально для гостей и участников военно-исторического фестиваля «Осада Азова».

Пригородные поезда будут отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 12:32 и 17:09, прибывать в Азов в 13:30 и 18:16 соответственно. Обратные рейсы из Азова назначены на 14:18 и 21:40 с прибытием в Ростов в 15:12 и 22:35.

В этом году фестиваль будет впервые посвящен взятию турецкого Азова Петром I в ходе походов 1695-1696 годов. Главным зрелищем фестиваля станет реконструкция боевых действий. В ней примут участие более 180 любителей истории из разных городов России. Действие развернется на территории исторического памятника «Валы Азовской крепости». Это место, на котором фактически проходили события 1695-1696 годов.

Гостей фестиваля также ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, которая будет проходить на интерактивных площадках крепостного парка.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «СКППК», а также по круглосуточному Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.