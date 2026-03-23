Учащиеся и студенты из Кирова приняли участие в бизнес-игре «Железная дорога будущего: создатели идей»

13:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Бизнес-игра под названием «Железная дорога будущего: конструктор идей» для студентов лицеев, колледжей и техникумов города Кирова прошла в дворце творчества «Мемориал».

Проект осуществляется при поддержке ОАО «РЖД» и «Движение первых». Его цель - развитие инженерных навыков участников и способностей к креативному мышлению.

Команды работали над предложенными проблемными ситуациями, после чего разрабатывали свои проекты и идеи, ориентированные на развитие железнодорожного транспорта будущего. В своих проектах участники обсуждали вопросы безопасности и комфорта пассажиров, предложили использование нейросетей и цифровых сервисов, а также создали удобные и безопасные электронные сервисы.

Такой формат мероприятия помогает студентам развивать навыки проектной работы и может стать основой для участия в конкурсах и грантовых программах.

Проектные решения молодых людей из Кирова оценивали эксперты - представители предприятий Кировского территориального управления Горьковской железной дороги.

Лучшим проектом было признано разработка приложения для путешествий иностранных туристов по России «РЖД Ворлд», создателями которого стали студенты Вятского технического лицея.

Горьковская железная дорога систематически проводит ряд мероприятий, направленных на развитие инструментов для повышения квалификации и подготовки будущих сотрудников, включая регулярные встречи руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.