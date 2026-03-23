Магистраль в Свердловске тревожится из-за инцидентов с травмами у подростков в области движения железнодорожного транспорта.

Компания СвЖД стала участником общероссийской межведомственной акции по профилактике "Безопасный транспорт". Эта акция направлена на предупреждение ситуаций, в которых дети могут получить травмы на территории движения поездов. Предотвращение детского травматизма - одна из ключевых задач для работников железной дороги и взрослых в целом.

В предверии весенних школьных каникул сотрудники железной дороги увеличивают профилактическую работу на вокзалах и остановках, совместно с транспортной полицией проводят рейды, организуют выездные "Уроки безопасности" на железнодорожных предприятиях и станциях. Они объясняют детям особенности работы железнодорожного транспорта, рассказывают о рисках "руфинга" и "зацепинга" (несанкционированного пребывания на крышах и других внешних элементах подвижного состава), показывают безопасные места для перехода железнодорожных путей. Дети получают информационные брошюры и сувениры на тему безопасности.

Например, в Перми школьников пригласили участвовать в рейде на участке Пермь-II – Бахаревка вместе с работниками СвЖД и транспортной полицией. Детям предложили оценить действия пешеходов, нарушающих правила перехода путей, и сделать выводы о степени опасности для жизни нарушителей. В Сургуте во время экскурсии на дистанцию сигнализации, централизации и блокировки школьники узнали, как работает стрелочное устройство, и осознали опасность хождения по путям.

На вокзале в Екатеринбурге 24 марта в зале для пассажиров с детьми будет организован "островок знаний", где сотрудники железной дороги проведут тематический квест для учеников. Детям напомнят правила безопасности и предложат выполнить задания для закрепления полученной информации.

Екатеринбургский театр кукол присоединился к профилактической деятельности железнодорожников: в марте, перед началом нескольких представлений, актеры в фойе театра представят небольшую сценку, в которую будут включены правила безопасности на железнодорожных путях.

СвЖД напоминает родителям о важности контролировать досуг своих детей, их маршруты передвижения и призывает взрослых самим следовать правилам безопасности, демонстрируя правильное поведение.

СвЖД обеспокоена увеличением числа несчастных случаев с участием несовершеннолетних на территории железнодорожных путей. С января по март 2026 года на территории железной дороги получили травмы 3 ребенка, включая 2 смертельных случая (за аналогичный период 2025 года травм не было). Особое беспокойство вызывают случаи "зацепинга": с начала года на СвЖД зарегистрировано 11 случаев, когда подростки катались на подножках и автосцепках вагонов (один "зацепер" погиб), сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.