В период с января по февраль текущего года, около 9 тысяч пассажиров воспользовались услугами ретропоездов на Горьковской железной дороге.

В начале 2026 года около 9 тысяч пассажиров воспользовались услугами туристических ретропоездов на паровозной тяге, которые курсировали по ГЖД.

«Мы продолжаем расширять маршруты туристических ретропоездов на Горьковской магистрали. За последние три года мы запустили такие поезда в Нижегородской, Владимирской и Кировской областях. Кроме того, новый поезд «Купеческий экспресс» продолжает традиции «Чайковского экспресса» и уже завоевал признание пассажиров. В данный момент мы рассматриваем возможность запуска составов на паровозной тяге по новым направлениям», - заявил Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги.

Так, в Нижегородской области почти 3,5 тысячи человек отправились в путешествие на ретропоезде по маршруту Нижний Новгород – Арзамас за два месяца. В Арзамасе туристы посещают различные достопримечательности города, включая дом-музей А. М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и другие.

Более 2,1 тысячи человек стали пассажирами тематических поездов «Ретротур в Слободской» и «Путешествие во Времени» в Кировской области за этот период. На маршруте Киров – Слободской гости участвуют в интерактивном туре, посвященном творчеству писателя Александра Грина, а пассажиры поезда Киров-Котласский – Матанцы – Лянгасово – Киров-Котласский участвуют в развлекательной программе с играми, заданиями, викторинами и мастер-классами.

В Удмуртии 1,8 тысячи человек воспользовались услугами ретропоездов «Купеческий экспресс» и «Чайковский экспресс». Туристы имели возможность узнать о старинных купеческих традициях города Сарапул и посетить город Воткинск, где провел свое детство знаменитый русский композитор Петр Ильич Чайковский.

Почти 1,3 тысячи людей стали пассажирами тематического поезда "Хрустальный экспресс", который следует по маршруту Владимир - Гусь-Хрустальный. Туристы имеют возможность пройтись по историческому центру города и посетить Историко-художественный музей, Музей граненого стакана и экспозицию "Династия Мальцовых".

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании туристских поездов пригородного сообщения на веб-сайтах ОАО "РЖД", АО "ВВППК" и АО "Содружество", в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных станциях и в пригородных кассах для продажи билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.