Конгломерат «РЖД» сформировал отчет о своей работе за 2025 год, следуя международным нормам финансовой отчетности.

Итоги функционирования холдинга «РЖД» включают в себя показатели деятельности ОАО «РЖД» и 86 его филиалов. Итоги работы компаний холдинга «РЖД» в большой степени отображают состояние российской экономики, учитывая их тесную связь с крупнейшими производителями товаров и продукции в стране.
Общие доходы холдинга «РЖД» за 2025 год достигли 3637,9 млрд рублей, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, включая:
Операционные затраты холдинга «РЖД» в 2025 году составили 3093,3 млрд рублей.
В условиях уменьшения инвестиционной активности и замедления экономического роста (что привело к снижению спроса и объемов перевозки грузов) постоянная работа холдинга «РЖД» по сокращению затрат и увеличению эффективности позволила обеспечить рост операционной прибыли до 544,6 млрд рублей. Это на 19,1% больше показателя 2024 года.
Показатель EBITDA холдинга «РЖД» в 2025 году составил 1059,8 млрд рублей с ростом к 2024 году на 153,2 млрд рублей или 16,9%. Рентабельность по EBITDA выросла до рекордной отметки 29,1%, что подтверждает эффективность принимаемых руководством решений и способность компании адаптироваться к сложным внешним условиям.
Финансовые затраты составили 534,1 млрд рублей, в результате чего чистая прибыль за отчетный период уменьшилась с 50,7 млрд рублей в 2024 года до 2,3 млрд рублей, однако принимаемые компанией меры позволили сохранить этот показатель в положительной зоне.