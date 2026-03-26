Российские железные дороги, Министерство энергетики и операторы грузовых вагонов координируют действия для гарантированного обеспечения загрузки сырьевых грузов.

На собрании, в котором принимали участие заместитель главы РЖД Михаил Глазков, заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов, СОЖТ и операторы грузового подвижного состава, было достигнуто соглашение по данному вопросу.

Участники встречи пришли к согласию, что все ключевые пункты погрузки на железнодорожной сети своевременно и полностью обеспечиваются пустыми вагонами.

Михаил Глазков выразил благодарность Минэнерго и операторам за активное участие в технических аспектах работы железных дорог и конструктивное сотрудничество в настройке системы планирования.

Изменения в ситуации на рынках сырья повысили потребность в обеспечении отправителей грузов пустым подвижным составом и требуют большей гибкости от всех участников транспортного процесса.

В случае экспортных перевозок, нарушения в работе портов часто приводят к необходимости отставить поезда от движения на подходах, что ведет к увеличению оборота вагона и созданию местного дефицита пустых вагонов в зонах погрузки.

Учитывая это, РЖД оперативно пересматривают расчет необходимого парка и направляют его операторам грузовых вагонов для использования дополнительных погрузочных ресурсов. В феврале и марте из долгосрочного простоя было выведено 16,8 тыс. грузовых вагонов.

Это позволило обеспечить наличие пустого парка вагонов для существующей грузовой базы с запасом.

С начала марта для вывоза угля из Кузбасса на сеть дополнительно выведено 6,5 тыс. полувагонов. Показатели соглашения с регионом по вывозу угольной продукции на восток по итогам 25 дней марта превышены на 0,7%.

Минэнерго, РЖД и операторы согласовали продолжать координированное планирование для гарантированной погрузки. Вывод вагонов из долгосрочного простоя требует выполнения ряда обязательных процедур, связанных с безопасностью, а также в некоторых случаях - проведение запланированных ремонтных работ на специализированных предприятиях.

РЖД использует все доступные методы для увеличения объемов погрузки - от изменения системы планирования и создания запасов плана перевозок (для возможных корректировок со стороны грузоотправителей) до возможности принимать груз в тот же день, когда он предъявлен.