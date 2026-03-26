РЖД выиграли в трех категориях национальной награды «Лидеры ответственного бизнеса»

15:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26-го марта главе и председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову была вручена престижная награда от президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

В 2025 году три проекта холдинга были признаны лучшими:

«Экологическая стратегия ОАО «РЖД» до 2030 года и далее до 2035 года» : за три года реализации программы было приобретено свыше 1,7 тыс. новых единиц тягового подвижного состава, построено и модернизировано 13 водоочистных сооружений с общим объемом работы более 1,1 млн куб. м воды, устранено 31 место накопленного экологического ущерба, более 100 котельных перешли на альтернативные источники энергии;

: внедрение инновационных проектов позволяет предлагать новые услуги и повышать уровень комфорта для клиентов (пассажиров и грузоотправителей), а также улучшать рабочий процесс и условия труда сотрудников компании; «Целевая программа «Молодежь «РЖД»: программа направлена на создание условий для привлечения молодых людей до 35 лет, их активное участие в решении производственных задач, а также на формирование и развитие молодого работника как специалиста. Основной достигнутый целевой результат - сохранение доли молодых работников от общего числа сотрудников не менее 32%. В настоящее время в компании работают более 230 тыс. молодых работников, что позволяет достигать указанного показателя.

Еще три программы – «Энергетическая стратегия», «Корпоративное волонтерство» и «Инвестиционная программа» – стали лидерами в своих номинациях.

В итоге 2025 года ОАО «РЖД» было признано «победителем» и заняло первое место в общем зачете.