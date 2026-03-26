26 марта в Нижнем Новгороде представят редкие паровозы

Выставка двух уникальных восстановленных локомотивов была организована Горьковской железной дорогой в Нижнем Новгороде 26 марта, накануне Дня машиниста.

Танк-паровоз серии «Ь» вн № 9773 и паровоз серии 9П № 18430 ожидают посетителей на путях у мемориального комплекса «Бронепоезд Козьма Минин» перед Центральным дворцом культуры железнодорожников до 20:00.

Танк-паровоз «Ь» вн № 9773 был изготовлен на Невском судостроительном и механическом заводе Санкт-Петербурга в 1897 году. Его особенность – отсутствие прицепного тендера. Паровозы типа 9П производились с 1935 по 1957 годы на заводах в Коломне, Новочеркасске и Муроме.

После завершения эксплуатации, оба локомотива долгое время находились в качестве экспонатов на открытой площадке «Паровозы России» в Нижнем Новгороде, а затем были восстановлены до рабочего состояния.

Посетители выставки имеют возможность пообщаться с машинистами старинных локомотивов и сделать памятные фотографии, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.