27-го марта, в честь празднования Дня водителя локомотива, на Свердловской железнодорожной линии прозвучит общий сигнал.

Последняя пятница марта в России на железнодорожных путях отмечается как День машиниста. В полдень 27 марта на Свердловской магистрали прозвучит единый гудок, а в коллективах пройдут праздничные мероприятия в честь уважения к машинистам и их труду.

В музейно-образовательном центре «Депо» на станции Екатеринбург-Пассажирский соберутся представители отрасли – руководители, ветераны, сотрудники свердловских дирекций, где работают машинисты. Среди них представители и бригады дирекций тяги, моторвагонного подвижного состава, по ремонту пути, энергообеспечению, эксплуатации путевых машин.

Пройдет торжественная церемония принятия присяги новыми машинистами и их посвящения в профессию. Лучшие из них получат знаки «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» и другие отраслевые награды, а также награды и почетные грамоты Роспрофжела.

День машиниста – это отличная возможность выразить благодарность представителям этой сложной и важной профессии за их труд. От профессионализма, ответственности машиниста, его способности следовать правилам и быстро принимать решения в нестандартных ситуациях зависят скорость, безопасность и комфорт пассажирских и грузовых перевозок, непрерывная работа железнодорожного транспорта, а от его эффективной работы – экономика страны и благосостояние миллионов граждан.

Сейчас на Свердловской железной дороге работает более 12,5 тыс. машинистов и их помощников. Они ведут за собой своих сыновей, внуков: в компании поддерживают преемственность поколений и железнодорожные традиции. Недавно в профессию пришли женщины: только на СвЖД среди машинистов и помощников – 75 женщин, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.