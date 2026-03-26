Артисты Красноярского театра оперы и балета превратили железнодорожный вокзал Красноярска в сцену на один час.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый открытый весенний концерт солистов Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского прошел в здании вокзала станции Красноярск. Это музыкальное мероприятие было организовано в честь Всемирного дня театра и предназначено для пассажиров и гостей вокзала.

На сцене, расположенной в просторном холле первого этажа, выступили лидирующие певцы единственного оперного театра Красноярского края, которые являются лауреатами и дипломантами международных конкурсов. Они исполнили известные арии, включенные в "золотой фонд" оперного искусства - "Риголетто" Джузеппе Верди, "Кармен" Жоржа Бизе, "Князь Игорь" Александра Бородина, а также популярные композиции советской эстрады.

Временный зрительный зал смог вместить около 400 слушателей. Благодаря уникальной акустике здания, с потолками высотой до 10 метров, музыка и голоса звучали особенно ярко.

Стоит отметить, что на Красноярской магистрали сохраняются традиции, установленные еще в XIX веке, когда вокзалы были центрами культурной жизни российских городов. Пассажирские комплексы железнодорожной дороги регулярно превращаются в площадки для музыкальных и художественных фестивалей, выставок и историко-просветительских проектов региона. Например, с 2016 года КрасЖД в сотрудничестве с Управлением культуры Красноярска реализует проект "Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам", сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.