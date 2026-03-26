В майские праздники поезда дальнего следования совершат свыше 10,5 тыс. рейсов.

11:45

С 30-го апреля до 11-го мая 2026 года дальнобойные поезда совершат более 10,5 тысяч рейсов по железнодорожным путям России.

На наиболее популярных маршрутах, помимо обычных поездов, будут также работать дополнительные, например, из Москвы в Нижний Новгород, Оренбург, Самару, Уфу, Саратов, а также из Ростова-на-Дону в Розу Хутор и по другим направлениям.

В международном движении будет работать дополнительный поезд № 249/250 Санкт-Петербург – Минск.

В предверии майских праздников мы также увеличиваем количество мест на самом востребованном маршруте – Москва – Санкт-Петербург.

Так, к четырем уже существующим добавляется пятая пара скоростных поездов «Аврора» № 739/740. С 27 апреля она будет отправляться через день.

Кроме того, некоторые скоростные поезда «Сапсан» будут работать между Москвой и Санкт-Петербургом в праздничные дни мая с двойными составами.

Предполагается, что наиболее загруженными датами выезда станут 30 апреля и 8 мая, возвращения – 3 и 11 мая.

Холдинг «РЖД» отслеживает изменения в спросе на билеты. При необходимости и при наличии технических возможностей будет принято решение о увеличении числа вагонов в составах, а также о назначении дополнительных поездов.

Согласно расписанию, в дни майских праздников на свои маршруты отправятся и туристические поезда дальнего следования:

«Ко Дню Победы»;

«Серебряный маршрут»;

«Жемчужина Кавказа» из Москвы и из Тюмени;

«Космические выходные»;

«Белорусский вояж»;

«В Карелию»;

«Диоскурия»;

«Рускеальский экспресс»;

«Переславский экспресс»;

«Уральский экспресс»;

«По Золотому кольцу»;

«Малахит».

Пригородные перевозчики также спланировали свои туристические поездки на майские праздники, включая тематические, связанные с отмечением Дня Победы.