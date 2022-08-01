Расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 7 августа в связи с переключением пути на участке Москва - Перово для строительства соединительного тоннеля для МЦД-3

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 7 августа в связи с проведением завершающего этапа комплексных работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры к строительству нового тоннеля для МЦД-3 Крюково – Раменское.

Железнодорожники проведут переключение 2 главного пути, по которому поезда следуют в Москву через старый тоннель, на участке Москва - Перово протяженностью 1,7 км. Для этого формируется земляное полотно и возводится подпорная стена с одной стороны путей, а с другой - шпунтовое ограждение зоны строительства нового тоннеля.

Строительство будет проводиться круглосуточно с 01:00 7 августа до 05:10 23 августа. Это позволит сконцентрировать ресурсы и провести в сжатые сроки большой объем работ. Движение поездов будет организовано по соседним путям.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных электричек: 23 пары пригородных поездов выведут из расписания в будни, 37 – в выходные дни. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, у ряда поездов изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.