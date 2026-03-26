В 2026 году работники железной дороги в Калинграде проведут ремонт более 100 метров железнодорожного пути.

На железнодорожной линии Калининград началась кампания по ремонту и обслуживанию путей, в рамках которой будет отремонтировано 108,8 км железнодорожных путей, включая 15,6 км капитального ремонта.

В частности, в этом году продолжатся работы по капитальному ремонту на участках Советск – Неман (7,1 км) и Калининград – Голубые Озера (1,45 км). Также предусмотрены работы на станционных путях в Багратионовске, Балтийске, Знаменске, Немане и Калининграде. На участке Гусев – Черняховск (3,2 км) будет произведена замена рельсов. Текущий ремонт планируется на участках общей протяженностью 90 км.

В 2026 году также предполагается провести капитальный ремонт 29 стрелочных переводов на станциях Калининград-Пассажирский, Калининград-Сортировочный, Дзержинская-Новая, Владимиров и Неман-Новый.

В 2025 году на Калининградской магистрали было отремонтировано более 100 км путей, включая 15,7 км капитального ремонта. Постоянное обновление железнодорожной инфраструктуры улучшает надежность работы железнодорожного транспорта и способствует увеличению скорости движения грузовых и пассажирских поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.