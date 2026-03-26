Загрузка окрашенной руды на Дальневосточной железнодорожной линии в период с января по февраль 2026 года возросла почти на 40%.

В начале 2026 года, на Дальневосточной железнодорожной магистрали, наблюдался рост погрузки цветных руд почти на 40% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув отметки в 220 тыс. тонн. Отправка железной руды также увеличилась на 8,3%, составив 515,4 тыс. тонн.

Большая часть объемов цветных руд приходится на Малмыжское месторождение (станция Селихин) в Хабаровском крае, а железной руды - на Кимканское и Сутарское месторождения в Еврейской автономной области (станция Известковая).

Причиной роста погрузки стало увеличение производственных мощностей горнодобывающих предприятий Дальнего Востока и улучшение транспортных возможностей железной дороги.

Транспортировка железной руды продолжает увеличиваться благодаря экспортным отправлениям в Китай через пограничный мостовой переход Нижнеленинское (Россия) - Тунцзян (Китай), как сообщили в пресс-службе ДВЖД.