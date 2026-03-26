Магистраль Свердловска организует в Перми учебный курс для учащихся под названием «Основы проектной работы. Железнодорожное сообщение»

09:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники СвЖД и краевого министерства образования организуют интенсив "Введение в проектную деятельность. Железнодорожный транспорт", который пройдет в Перми во время весенних школьных каникул. Этот проект предназначен для профессиональной подготовки учащихся восьмых классов.

Ученики, которые уже три года изучают профильные дисциплины, встретятся с экспертами Свердловской детской железной дороги, сотрудниками холдинга "РЖД", преподавателями Пермского института железнодорожного транспорта и представителями образовательного учреждения региона "Академия первых". В течение недельного курса студенты подготовятся к защите проектных кейсов, примут участие в лабораторных практикумах, посетят цех ремонта пригородного моторвагонного депо и участок подготовки пассажирских вагонов для поездов дальнего следования.

Участники программы будут изучать различные аспекты работы железной дороги, анализируя, например, пассажирский трафик на малой станции. Кроме того, они будут заниматься расчетом строительства небольшого железнодорожного моста, созданием настольной бизнес-игры для младших школьников о принципах работы магистрали, поиском способов экономии ресурсов на общественном объекте, проявлением изобретательских навыков.

По словам заместителя начальника СвЖД по Пермскому региону Дмитрия Онисько, такие встречи с высококвалифицированными специалистами позволяют школьникам работать в команде единомышленников, посмотреть на отрасль с практической точки зрения, а взрослым - поддержать молодых исследователей, проявляющих интерес к проектно-конструкторской и инженерной деятельности, включая работу на железной дороге.

Приглашаем представителей СМИ для освещения мероприятий интенсива! Дополнительная информация – по тел.: 8 (342) 230-30-00, 8 (908) 271-03-82, Ибрагимова Галина.

Служба корпоративных коммуникаций СвЖД уведомила, что аккредитация продлится до 17:00 по местному времени 27 марта 2026 года.