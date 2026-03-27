Машинистский день отметили на Северной железной дороге

16:41

27-го марта в четвертый раз на железнодорожных путях страны отмечали общенациональный День машиниста. На Северной магистрали были устроены праздничные собрания с участием машинистов, их помощников и ветеранов. На этих мероприятиях отличившиеся работники получили награды.

В Ярославле в праздничной церемонии для машинистов участвовал заместитель главы ОАО «РЖД» и руководитель Дирекции тяги, Дмитрий Пегов.

«В РЖД трудится около 90 тыс. машинистов, работающих в различных сферах движения почти во всех направлениях управления. Компания решила отмечать День машиниста в честь этой значимой, ответственной и сложной специальности. От имени руководства компании выражаю благодарность каждому машинисту за его работу», – заявил Дмитрий Пегов.

«Машинист – это профессия, которую часто выбирают на всю жизнь. Многие из них отдали своей работе десятилетия и преодолели миллионы километров, повышая свою квалификацию и осваивая новые модели локомотивов, рельсовых автобусов и инновационную путевую технику. От ответственности машиниста, способности точно следовать правилам и быстро принимать решения в нестандартных ситуациях зависят безопасность и комфорт пассажирских и грузовых перевозок», – поделился начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

На Северной магистрали заняты 10,6 тыс. представителей этой специальности. Большинство из них – это локомотивные бригады, обслуживающие грузовое и пассажирское движение на дальние и пригородные расстояния на локомотивах и электропоездах. Машинисты также работают в хозяйственном и маневровом движении, управляют специальной железнодорожной техникой, есть машинисты–инструкторы, которые руководят бригадами. С 2021 года в профессию пришли женщины: на СЖД в числе машинистов и помощников их уже 44. Средний возраст машиниста на Северной магистрали – 36-45 лет, а стаж работы большинства превышает 10 лет, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.