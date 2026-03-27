На Московской железнодорожной линии началась предупредительная кампания по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах.

2026-03-27 14:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 27 марта до 7 апреля 2026 года на территории Московской железной дороги будет проведена профилактическая кампания под названием «Внимание, переезд!».

Во время акции сотрудники железной дороги вместе с Госавтоинспекцией организуют профилактические проверки, целью которых является обнаружение нарушений ПДД при пересечении железнодорожных путей. Водителям будет напомнено о том, что нельзя выезжать на переезд при запрещающем сигнале светофора, включая обход шлагбаума или специального ограждения пути. Особое внимание будет уделено информированию представителей автотранспортных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.

С начала года на территории МЖД произошло 13 аварий на переездах, включая 4 в марте.

Московская железная дорога призывает водителей быть особенно внимательными в весенний период. Важно помнить, что поезду требуется сотни метров для полной остановки, поэтому остановить его мгновенно невозможно. Соблюдение правил дорожного движения – это основное условие безопасности на железнодорожных переездах, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

