Государства ШОС приступят к коллективным исследованиям в сфере железнодорожной перевозки.

27-го марта в столице Киргизии, Бишкеке, состоялась шестая Встреча глав железнодорожных управлений стран-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В событии участвовали лидеры и делегаты железнодорожных управлений стран-членов ШОС, включая Республику Беларусь, Республику Индию, Исламскую Республику Иран, Исламскую Республику Пакистан, Республику Казахстан, Китайскую Народную Республику, Киргизскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан. Также присутствовали представители Секретариата ШОС и Министерства транспорта и связи Киргизии.

Генеральный директор и председатель совета директоров ОАО «РЖД» Олег Белозёров в своей речи отметил положительную тенденцию в грузоперевозках с партнерами из ШОС. Объем перевозок компании в 2025 году в связи со странами ШОС достиг 326 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в предыдущем году, и в 1,5 раза больше, чем пять лет назад.

В настоящее время 62% всех международных перевозок РЖД производятся со странами ШОС. Перевозки с Китаем занимают лидирующие позиции - почти 187 млн тонн в 2025 году, что в два раза больше, чем в 2021 году. Динамика с другими странами также положительная: с Казахстаном перевезено 65 млн тонн (+2% к 2024 году), за последние 5 лет значительно увеличились перевозки с Беларусью (с 26 до 42 млн тонн), Индией (с 9 до 16 млн тонн) и Кыргызстаном (с 2,8 до 3,8 млн тонн).

«Для поддержания этой динамики, я считаю приоритетным развитие железнодорожных коридоров. Это основа межрегиональной связанности и конкурентоспособности наших экономик», - заявил Олег Белозёров.

Руководитель РЖД подчеркнул, что территория ШОС представляет собой идеальное место для создания общего представления о будущем железнодорожной индустрии через 10, 20 и 30 лет. В связи с этим, рабочей группе было поручено разработать стратегический прогноз к следующему собранию руководителей железных дорог. Конечный документ установит долгосрочные цели и сценарии развития железнодорожного транспорта в странах-участниках ШОС.