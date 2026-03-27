На Горьковском шоссе прошли крупномасштабные события, посвященные Дню водителя.

На Горьковской железной дороге были проведены крупные мероприятия, посвященные Дню машиниста, который обычно отмечается в последнюю пятницу марта. В Нижнем Новгороде 26 марта 2026 года состоялся ряд важных событий в рамках Единого дня машиниста, включая спортивные состязания, концерт, награждения и выставку.

Заместитель генерального директора – начальник Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, представители властей Нижегородской области и Нижнего Новгорода, ветераны железной дороги и молодежный актив магистрали были почетными гостями мероприятий.

«Машинист – это ключевая профессия на железных дорогах. Без людей, занимающихся этим делом, ни один поезд не сможет отправиться в путь и доехать до пункта назначения. Я хочу выразить признательность за вашу работу. Компания всегда оказывала и будет оказывать поддержку машинистам, делая все возможное, чтобы профессия оставалась уважаемой и востребованной», – подчеркнул Дмитрий Пегов.

Почетные гости возложили цветы к мемориалу «Бронепоезд «Козьма Минин», отдавая дань уважения железнодорожникам, работавшим во время Великой Отечественной войны. Также на путях была устроена выставка двух восстановленных уникальных локомотивов: танка-паровоза «Ь» вн № 9773 и паровоза серии 9П № 18430. Выставка была открыта для всех желающих в течение дня.

Главным спортивным мероприятием Дня машиниста стали финальные матчи кубка Дирекции тяги ОАО «РЖД» по хоккею с шайбой. По итогам соревнований победителем стала команда Московского метрополитена, второе место заняла команда Горьковской магистрали, а третье – команда Куйбышевской железной дороги.

Официальная торжественная часть и награждение лучших сотрудников прошли в Центральном дворце культуры железнодорожников.

«Роль машиниста включает в себя управление поездом и обеспечение доставки пассажиров и грузов. Ваша работа напрямую влияет на комфорт и безопасность путешествующих, а также на точность доставки. Спрос на пассажирские перевозки постоянно увеличивается, в эксплуатацию вводятся новые локомотивы и современные двухэтажные вагоны. В скором времени появятся поезда, способные развивать скорость до 400 км/ч, и вы, машинисты, будете управлять ими», - отметил в своем приветственном слове начальник Горьковской магистрали Сергей Дорофеевский.

В рамках мероприятия были награждены около 100 железнодорожников, а также коллектив эксплуатационного локомотивного депо Киров, который был отмечен Почетным дипломом и памятным знаком по решению правления ОАО «РЖД» за работу в 2025 году.

По приказу генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова за выдающиеся результаты в профессиональной деятельности знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД» был отмечен машинист-инструктор локомотивных бригад Александр Рябов.

Знаком «За безаварийный пробег на локомотиве 1000000 км» были награждены машинисты электропоезда Александр Василевский и Валерий Тутушкин.

По приказу начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского часами начальника дороги был отмечен машинист-инструктор Константин Жуков.

Кроме того, были награждены 10 лучших машинистов и помощников машинистов Горьковской магистрали, выбранных в рамках ежегодного конкурса профессионального мастерства. Конкурс проходил 24–25 марта и включал в себя теоретическую и практическую части.

В конце мероприятия была представлена праздничная концертная программа с выступлениями ансамблей национальных танцев, хора и музыкальным номером от молодых железнодорожников – учеников Детской железной дороги Нижнего Новгорода.

Не только в Нижнем Новгороде, но и на всей территории Горьковской железной дороги прошли торжества в честь Единого дня машиниста. В программе были спортивные состязания, культурные мероприятия, выставки, экскурсии и встречи с ветеранами. В частности, на всей территории ГЖД был организован конкурс детского рисунка «Мой папа (дедушка) – машинист!» и конкурс стихов.

В Татарстане прошел фотоконкурс «Я и моя работа», в котором активно участвовали не только машинисты, но и другие работники железной дороги. В Кировской области был организован традиционный лыжный забег в память о Валерии Русинове – ветеране-машинисте депо. Для учеников из Казани и Мурома были проведены экскурсии «Шаг в профессию», которые помимо знакомства с основными железнодорожными профессиями, напомнили о правилах безопасности на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».

В каждом городе, где присутствует Горьковская железная дорога, для молодых работников была проведена церемония посвящения в машинисты. В ходе церемонии, помимо произнесения присяги, начинающие машинисты получили ценные советы от опытных коллег и памятные подарки.

Стоит отметить, что на Горьковской железной дороге работает около 6 тыс. человек локомотивных бригад – это машинисты и их помощники на тепловозах, электровозах, паровозах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.